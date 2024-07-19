Сотрудницу российского детского дома осудят из-за пропажи детей во время похода

В Кемеровской области осудят сотрудницу детского дома из-за пропажи детей

В Кемеровской области осудят 32-летнюю сотрудницу детского дома «Единство» из-за пропажи детей во время похода. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина проходит обвиняемой по статье 293 («Халатность») УК РФ. С обвинением воспитательница не согласна.

28 июня 2023 группа из 13 воспитанников и двух сотрудников детского дома отправилась в поход и поднялись на пик Поднебесный. Трое подростков ушли вперед и к месту встречи всей группы так и не вернулись. Спасатели начали поиски, однако следов пропавших мальчиков так и не нашли.

По версии следствия, воспитательница не обеспечила безопасные условия пребывания детей в горах, а также позволила троим из них идти по маршруту без контроля.

Ранее в Саратовской области суд приговорил бывшую главу поселения и двух экс-сотрудников коммерческих организаций по делу о падении футбольных ворот на 10-летнюю девочку.