Срок содержания в спецучреждениях при выдворении из России ограничили

Выдворяемых из России иностранцев смогут помещать в спецучреждение на 48 часов

Иностранцев, выдворенных из России, смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки, документ размещен в электронной базе Госдумы.

Существует пять оснований для таких мер. Это может быть решение руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, главы территориального органа федоргана исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя.

Кроме того, повлиять может решение главы федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, пограничного органа или его заместителя, а также постановление судьи.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой заявил, что люди, оказавшиеся в спецучреждениях ФСИН, должны содержаться в человеческих условиях.