США заявили о планах внимательно следить за шагами России по РСМД

Госдеп: США намерены внимательно следить за шагами России по РСМД

Соединенные Штаты намерены внимательно следить за решениями России, касающимися ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Таким образом он прокомментировал высказывания замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что Москва не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии.

Пател подчеркнул, что любая риторика по вопросам развертывания или применения ядерных боеголовок вызывает обеспокоенность. Он также добавил, что Вашингтон наблюдает использование данной риторики со стороны России. «Мы, разумеется, продолжаем внимательно за этим следить», — отметил представитель Госдепа.

Ранее Сергей Рябков заявил, что «Москве нужно готовиться к различным сценариям и вырабатывать ответ» на наращивание Вашингтоном ядерного потенциала.