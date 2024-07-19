Трамп случайно запустил модный тренд после покушения

Трамп случайно запустил модный тренд на повязки для ушей после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого совершили покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании, случайно запустил новый модный тренд. Об этом сообщает Dazed.

Политик появился на последнем съезде Республиканской партии с повязкой на ухе. Известно, что во время покушения бывшему американскому лидеру повредило ухо пулей. После этого его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

Вслед за Трампом на встрече с повязками и пластырями на ушах появились и его сторонники. Таким образом они решили отдать дань уважения кандидату в президенты США от своей партии. Кроме того, сторонники Трампа принялись публиковать в соцсетях снимки с перевязанными ушами.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.