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11:22, 19 июля 2024Россия

Трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли под окнами жилого дома в России

В Ростове-на-Дону трехлетнюю девочку с проломленным черепом нашли на улице

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону трехлетнего ребенка с проломленным черепом нашли на улице. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Девочка сорвалась с четверного этажа. Соседи сообщили, что там проживает семья цыган.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка. К родителям девочки пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних для выяснения всех подробностей случившегося.

Ранее в Архангельской области врачи были вынуждены вскрыть череп дочери участника специальной военной операции. Она получила травму после того, как взрослый мужчина бросил ее на пол. В отношении злоумышленника, который оказался новым сожителем матери ребенка, возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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