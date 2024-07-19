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14:53, 19 июля 2024Мир

В Германии объяснили отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

Политолог Рар: немцы понимают, как Украина затягивает их в конфликт с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Германия не собирается вмешиваться в боевые действия на Украине без поддержки со стороны США, о чем свидетельствует отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца сбивать российские ракеты над территорией Украины, озвученный вслед за властями США и Польши. Об этом газете «Взгляд» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, Шольц в данном вопросе хочет казаться принципиальным политиком, поскольку он прежде обещал жителям Германии не эскалировать ситуацию и не доводить до войны с Россией. Рар отметил, что военные действия любой из стран НАТО на Украине могут серьезно увеличить вероятность такой войны.

Немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнении, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией

Александр Рарнемецкий политолог

Рар также подчеркнул, что Германия не пойдет ни в какой бой без поддержки Вашингтона, который опасается войны с Россией не меньше Берлина. Политолог добавил, что именно эта боязнь объясняет ограничения для Киева в вопросе использования американского оружия.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Олафу Шольцу следует добиться установления мира на Украине как можно скорее. При этом условия данного мира имеют лишь второстепенную роль, так как их можно будет обсудить уже после прекращения боевых действий.

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      Артём Верейкин
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