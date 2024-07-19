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13:23, 19 июля 2024Россия

В Кремле ответили на слова Трампа о мире

Песков назвал предвыборной риторикой слова Трампа о том, что Россия его боялась

Фото: Curtis Means / Reuters

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия его якобы боялась, являются предвыборной риторикой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова американского политика о мире, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Ранее Трамп выступил с утверждением, что во время его президентства «везде царил мир», потому что другие страны, включая Россию и Китай, якобы «боялись» его.

Песков назвал слова Трампа направленными лишь на внутреннюю американскую аудиторию перед выборами. «Во время предвыборных кампаний США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется услышать американцам», — заключил пресс-секретарь президента России.

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      Елена Торубарова
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