В Кремле ответили на вопрос о политическом диалоге России и Украины

Пресс-секретарь Путина Песков: политического диалога между Москвой и Киевом нет

Какого-либо политического диалога между Москвой и Киевом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Какой-либо диалог у нас отсутствует», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах ограничения транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что переговоры с Украиной пройдут в тот момент, когда к этому будут готовы украинские власти.

Ранее сообщалось, что 44 процента украинцев поддержали начало переговоров с Россией в ближайшее время. Наибольшая поддержка такого решения была зафиксирована в южных регионах страны.