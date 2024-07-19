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13:09, 19 июля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о политическом диалоге России и Украины

Пресс-секретарь Путина Песков: политического диалога между Москвой и Киевом нет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какого-либо политического диалога между Москвой и Киевом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Какой-либо диалог у нас отсутствует», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах ограничения транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что переговоры с Украиной пройдут в тот момент, когда к этому будут готовы украинские власти.

Ранее сообщалось, что 44 процента украинцев поддержали начало переговоров с Россией в ближайшее время. Наибольшая поддержка такого решения была зафиксирована в южных регионах страны.

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      Марк Леонов
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