В «Кубань-Вино» возникли проблемы после национализации

В «Кубань-Вино» столкнулись с проблемами с импортом после национализации

Крупный производитель вина «Кубань-Вино», национализированный вместе с другими активами ГК «Ариант», столкнулся с проблемами в обеспечении импортным оборудованием и запчастями. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, у компании были заключены контракты на поставку зарубежного оборудования. Однако на сегодняшний день ряд поставщиков отказывается от исполнения контрактов из-за усиленного надзора отгрузок, производящихся в адрес государственного предприятия России, подчеркнула «Газета.Ru».

Ранее представители агрофирмы «Ариант» заявили, что 28 мая в компанию прибыла группа в составе более 10 человек, которые называли себя представителями «РСХБ-Финанс». По данным ЕГРЮЛ, с 22 мая «РСХБ-Финанс» управляет «Кубань-Вино», «Агрофирма "Южная"», «Агрофирма "Ариант"» и «ЦПИ — Ариант».