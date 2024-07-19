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18:50, 19 июля 2024Силовые структуры

В Москве арестовали заказчика несостоявшейся двойной расправы

СК: в Москве арестовали мужчину, пытавшегося заказать убийство двух человек

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве задержали 56-летнего уроженца Республики Армения, пытавшегося заказать расправу над двумя людьми за 80 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 31 декабря 2023 года фигурант предложил знакомому за 20 тысяч долларов найти исполнителя преступления. За расправу он обещал заплатить 80 тысяч долларов. Но товарищ сразу же обратился в правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента с декабря 2023 года по июль 2024 года он по телефону и лично общался с заказчиком, сообщая ложную информацию о приготовлении к совершению преступления. 17 июля 2024 года обвиняемый получил фотографии инсценированной расправы над двумя его знакомыми. После этого его задержали.

Против мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору и по найму»). Он уже арестован.

Ранее сотрудники правоохранительных органов раскрыли заказную расправу, совершенную в начале 2000-х годов в Новгородской области, и задержали ее предполагаемого организатора.

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      Екатерина Кашурникова
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