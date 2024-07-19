В прокуратуре оценили вынесенный журналисту WSJ Гершковичу приговор

Прокуратура изучит вынесенный журналисту WSJ Гершковичу приговор

Начало событий в новости Российский суд приговорил к 16 годам американского журналиста за шпионаж

Прокуратура изучит вынесенный журналисту американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника уголовно-судебной прокуратуры Свердловской области Микаэля Аздоева.

Начальник уголовно-судебной прокуратуры Свердловской области отметил, что установлено и документально подтверждено, что журналист работал по заданию ЦРУ и в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», а именно по выпуску и ремонту военной техники.

Ранее Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.