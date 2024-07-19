Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:04, 19 июля 2024Наука и техника

В России испытали «Иволгу» с искусственным интеллектом

КБ «Стратим» впервые испытало дрон «Иволга» с ИИ на базе российского чипа

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иволга» с искусственным интеллектом (ИИ), который работает на базе российского чипа, успешно испытали в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» на Сахалине. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» сообщили ТАСС.

«На "Архипелаге" был впервые поднят в воздух и испытан дрон "Иволга" с искусственным интеллектом на российском чипе. Дрон разработан компанией "Стратим", а искусственный интеллект, чип "Скиф", производится компанией "Элвис" по 28-нанометровому техпроцессу. Это наша совместная разработка. До этого дроны с ИИ на отечественных чипах не летали. Микропроцессор позволяет запускать нейронную сеть на борту без использования наземной станции и осуществлять все вычисления прямо во время полета на дроне с минимальной задержкой», — сказали в КБ.

Разработчики отметили, что «Иволга» способна автоматически следовать за человеком. Нейросеть может идентифицировать его фигуру и дать команду на сближение на определенной дистанции. После этого дрон следует за объектом, сохраняя заданное расстояние.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Демонстрационный полет беспилотника состоялся на аэродроме Пушистый в рамках работы специализированной лаборатории по искусственному интеллекту.

Ранее в июле оператор БПЛА заявил, что разведывательные дроны «Орлан», которые российские военные применяют в зоне проведения спецоперации, невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      Эксперты рассказали о вреде энергетических напитков

      Центробанк купит деловой центр в Москве

      Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать

      В России выставили на продажу камень за 10 миллионов рублей

      В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

      Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше