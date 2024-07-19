В России высказались о перспективах восстановления диалога с Украиной

Депутат Чепа заявил о неизбежности восстановления диалога России и Украины

Восстановление диалога России и Украины произойдет неизбежно, но для этого нужен человек, с которым можно будет его вести, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«С [президентом Украины Владимиром] Зеленским у нас никакого диалога не было. На данный момент его легитимность находится под большим вопросом, и надо очень внимательно смотреть, как и с кем разговаривать. Диалог, безусловно, нужен, но нужен и человек, с которым можно его вести, в надежности которого можно быть уверенными», — объяснил политик.

Вместе с тем диалоги России и Украины Чепа назвал неизбежными и выгодными для обеих сторон.

«Я уверен, что пройдет какое-то время, мы будем договариваться и говорить на выгодные для наших народов темы. То, что есть сейчас, — это искусственно вбитый международными политиками клин. Все это уйдет в историю, а отношения между ближайшими народами восстановятся», — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никакого политического диалога между Москвой и Киевом. Так он ответил на вопрос об ограничении транзита нефти по трубопроводу «Дружба».