В РЖД прокомментировали свою работу на фоне глобального сбоя

РЖД: все информационные системы работают в штатном режиме на фоне IT-сбоя в мире

Все информационные системы РЖД работают в штатном режиме на фоне глобального IT-сбоя во всем мире из-за Microsoft. Так ситуацию прокомментировали в компании в беседе с РИА Новости.

Проблемы Microsoft никак не повлияли на работу железных дорог в России.

Технический сбой программного обеспечения Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру. С проблемами столкнулись Turkish Airlines, American Airlines, Quantas и другие крупнейшие перевозчики, некоторые были вынуждены отменить все рейсы.

Сбой также затронул работу крупных банков, предприятий, телеканалов и сайтов. В результате акции Microsoft на открытии торгов обвалились.