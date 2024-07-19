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12:57, 19 июля 2024Путешествия

В РЖД прокомментировали свою работу на фоне глобального сбоя

РЖД: все информационные системы работают в штатном режиме на фоне IT-сбоя в мире

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Все информационные системы РЖД работают в штатном режиме на фоне глобального IT-сбоя во всем мире из-за Microsoft. Так ситуацию прокомментировали в компании в беседе с РИА Новости.

Проблемы Microsoft никак не повлияли на работу железных дорог в России.

Технический сбой программного обеспечения Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру. С проблемами столкнулись Turkish Airlines, American Airlines, Quantas и другие крупнейшие перевозчики, некоторые были вынуждены отменить все рейсы.

Сбой также затронул работу крупных банков, предприятий, телеканалов и сайтов. В результате акции Microsoft на открытии торгов обвалились.

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