Рогов: Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках, оно стало местом его проклятия

Президент Украины Владимир Зеленский решил привести к смерти тысячи солдат украинской армии в Крынках ради медийного эффекта, и теперь село превратилось в место его проклятия со стороны родных погибших бойцов. Так населенный пункт в разговоре с РИА Новости назвал глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу "перемогу", получить славу и некий плацдарм на левом берегу. А в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он отметил, что высокие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Крынками теперь вынуждены признавать как в Киеве, так и в западных странах.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции заявило, что за полгода в районе Крынок пропали без вести 788 солдат ВСУ. Там также отметили, что число погибших военных, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.