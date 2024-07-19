Возбуждено дело по факту пропажи вертолета с пассажирами в российском регионе

В Якутии следователи завели дело по факту пропажи Robinson с 3 пассажирами

В Якутии следователи завели уголовное дело по факту пропажи вертолета Robinson R44II, на борту которого находились три пассажира и пилот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Сейчас вертолет ищут.

По предварительным данным, в ночь на пятницу, 19 июля, в Алданском районе у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь.

О пропаже вертолета сообщалось ранее.