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15:23, 19 июля 2024Забота о себе

Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

Уролог Лубенников: мужчинам старше 45 лет нужно сдавать ПСА и общий тестостерон

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

После 40-45 лет мужчинам периодически нужно проверять состояние здоровья, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Обязательные для мужчин старше 45 лет анализы эксперт перечислил в своем Telegram-канале.

По словам врача, мужчинам среднего возраста ежегодно необходимо сдавать анализ на ПСА, и липидограмму, а также проверять уровень глюкозы в крови, витаминов D и В12, общего тестостерона. Кроме того, важно контролировать артериальное давление.

При этом Лубенников отметил, что анализы, которые показывают уровень кортизола, инсулина и гомоцистеина, абсолютно бесполезны.

Доктор также подчеркнул, что регулярные анализы в более молодом возрасте при отсутствии жалоб не имеют смысла. Но при первых же жалобах и изменениях в состоянии здоровья следует обращаться к врачу.

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      Вера Владзиевская
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