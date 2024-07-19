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15:52, 19 июля 2024Силовые структуры

Заместитель губернатора российского региона осужден на девять лет за взяточничество

Замгубернатора Ненецкого АО осужден на 9 лет за получение 3 млн рублей взятки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (АО) осужден на девять лет лишения свободы за то, что через посредника получил три миллиона рублей в качестве взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Как установил суд, в 2022 году обвиняемый через посредника потребовал от сотрудника одной из коммерческих организаций 10 миллионов рублей от прибыли в качестве взятки. Эти деньги компания получила по государственному контракту в рамках национального проекта «Здравоохранение». Деньги предназначались на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для нужд окружной больницы. В начале 2023 года замгубернатора через посредника получил взятку в размере трех миллионов рублей.

Он признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 22 миллиона рублей. Во время следствия на принадлежащее ему недвижимое имущество и деньги на общую сумму более 10 миллионов рублей был наложен арест.

Кроме того, на скамье подсудимых также оказался его бывший подчиненный, который исполнял роль посредника. Он признан виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич обвиняется в получении взятки.

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      Анна Габай
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