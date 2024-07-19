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10:19, 19 июля 2024Бывший СССР

Зеленский раскритиковал кандидата Трампа на пост вице-премьера за непонимание Украины

Зеленский: кандидат Трампа на пост вице-премьера Вэнс не понимает Украину

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Кандидат экс-президента США Дональда Трампа на пост вице-премьера Джей Ди Вэнс не понимает ситуацию на Украине. Политика раскритиковал в интервью для «Би-би-си» президент Украины Владимир Зеленский.

«Он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — приводятся в публикации слова украинского лидера.

Он отметил, что если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии, то отношения Киева и Вашингтона могут значительно осложниться.

18 июля сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс официально согласился на выдвижение на пост вице-президента США вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. В американской прессе Вэнса называли горячим критиком Киева.

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      Глеб Палехов
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