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16:30, 19 июля 2024Забота о себе

Женщинам перечислили основные причины снижения либидо

Гинеколог Казакова: либидо может снижаться из-за хронических заболеваний

Фото: freepik

Либидо может снижаться из-за множества различных причин, рассказала акушер-гинеколог Дарья Казакова. Основные из них врач перечислила в комментарии для «Газеты.Ru».

Доктор сказала, что у некоторых женщин либидо снижается из-за возрастных изменений и скачков гормонов, например, после родов или в менопаузу, а также из-за приема некоторых лекарств (контрацептивов, антидепрессантов).

Кроме того, либидо может снижаться из-за хронических заболеваний. Так, на него негативно влияют сахарный диабет, анемия и некоторые другие болезни, стрессы, депрессии, постоянное напряжение.

Причиной снижения либидо также может быть дисбаланс гормонов и половые инфекции. «Эти инфекции могут вызвать воспаление органов малого таза и наружных половых органов, вызывая жалобы у пациентов, таким образом половые контакты могут приносить боль и дискомфорт, за счет чего снижается либидо», — прокомментировала акушер-гинеколог.

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Врач призвала не заниматься самолечением. При снижении либидо Казакова посоветовала женщинам обращаться за медицинской помощью.

Ранее акушер-гинеколог высшей категории Сураё Назарова назвала способы не подхватить цистит на пляже. Прежде всего она призвала соблюдать гигиену — до и после купания принимать душ с мягким гелем для интимной гигиены, чтоб смыть соль и микроорганизмы, которые могут стать причиной развития инфекций.

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      Вера Владзиевская
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