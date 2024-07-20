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21:39, 20 июля 2024Мир

Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии

Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием и обсудил с ней Украину

Фото: Globallookpress.com

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, поздравив ее с переизбранием и обсудив дальнейшую поддержку Киева, передает РИА Новости.

«Президент Джо Байден сегодня поговорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы поздравить ее с переизбранием», — сказано в сообщении.

В администрации американского лидера добавили, что Байден и фон дер Ляйен договорились продолжать совместную работу по решению мировых проблем, а также обсудили ситуацию на Украине.

Ранее стало известно о переизбрании фон дер Ляйен на второй срок. Она получила достаточную поддержку законодателей Европейского союза (ЕС) для того, чтобы вновь занять на пятилетний срок пост председателя ЕК.

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      Марина Совина
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