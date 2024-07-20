Блогера Эдварда Била арестовали за ношение формы «самокатной патрульной службы»

Суд арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток по статье о хулиганстве

Мещанский районный суд в Москве арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток по статье о мелком хулиганстве, сообщает РИА Новости.

Источник агентства также сообщил, что блогера проверят на незаконное ношение формы правоохранителей.

Била задержали 20 июля в центре Москвы. Он и его друг Егор Чернов ездили по Неглинной улице на самокатах в форме «самокатной патрульной службы» и снимали видео.

Источник Telegram-канала Mash рассказал, что на пранкера и его друга пожаловались прохожие, к которым они приставали на улице. Отмечалось, что мужчины матерились и нарушали общественный порядок.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку видео с Билом в форме сотрудника ГАИ. В ролике блогер в одежде, визуально схожей с формой сотрудника ГАИ, передвигался на электрическом самокате по дороге на территории Одинцовского городского округа.