Блогера Эдварда Била задержали за ношение формы «самокатной патрульной службы»

Блогера Била задержали в Москве за ношение формы «самокатной патрульной службы»

Популярного российского блогера Эдварда Била задержали в центре Москвы за ношение формы «самокатной патрульной службы». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что на пранкера и его друга Егора Чернова пожаловались прохожие, к которым они приставали на улице. Вследствие этого блогера задержали на Неглинной улице во время съемки видео в костюме полицейского.

По данным издания, Бил и Чернов матерились и нарушали общественный порядок. Известно, что в данный момент они находятся в Мещанском районном суде. Им грозит 15 суток за мелкое хулиганство. Адвокат Сергей Жорин заявил, что Бил за помощью не обращался, поскольку пранк был лишь социальным экспериментом.

Источник РИА Новости подтвердил задержание Била. «Он разъезжал на самокате в форме с надписью "самокатная патрульная служба"», — уточнил он.

Накануне сообщалось, что прокуратура проверит видео с Билом в форме сотрудника ГАИ. Отмечалось, что в ролике блогер в одежде, визуально схожей с формой сотрудника ГАИ, передвигался на электрическом самокате по дороге на территории Одинцовского городского округа.