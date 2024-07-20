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23:42, 20 июля 2024Россия

Погибшим при ударе ВСУ по Белгородской области подростком оказался 16-летний боксер

Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксер

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Шестнадцатилетний подросток, который погиб после удара украинского беспилотника по детской площадке в Шебекино, был боксером, говорится в Telegram-канале Федерации бокса России.

Как отметили в федерации, спортсмен попал в реанимацию. «Несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», — отметили в пресс-службе. Похороны пройдут в понедельник, 22 июля.

Ранее стало известно, что подросток, пострадавший 11 июля при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области, умер в больнице. Школьник получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды.

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      Марина Совина
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