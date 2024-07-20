Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 20 июля 2024Мир

В США захотели оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента

Демократы в США хотят оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Adam Schultz / Global Look Press

Демократическая партия США намерена сохранить пост главы государства за Джо Байденом до января 2025 года. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.

По его словам, демократы хотят, чтобы Байден занимал кресло до тех пор, пока присягу не примет новый глава США.

«Главная проблема — это сделать так, чтобы Байден не решил немедленно отречься от должности и передать ее вице-президенту Камале Харрис», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин рассказал, что глава Белого дома согласился выйти из гонки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вычеркивают из страны советскую историю». Канделаки обвинила власти Киргизии в русофобии. Что на это ответил Бишкек?

      Министр обороны Израиля прокомментировал удар по Йемену

      Нетаньяху прокомментировал атаку Израиля на йеменский порт

      В Минтрансе допустили повышение аэронавигационных сборов

      В Краснодаре восстановили электроснабжение и подачу воды

      Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии

      В США захотели оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента

      Мэр Краснодара предложил привязать себя в наручниках к столбу на стихийном митинге

      На Украине призвали Сырского ответить за потери в Крынках

      В Белгородской области нашли более ста взрывоопасных «колокольчиков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше