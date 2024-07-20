В США захотели оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента

Демократы в США хотят оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента

Демократическая партия США намерена сохранить пост главы государства за Джо Байденом до января 2025 года. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.

По его словам, демократы хотят, чтобы Байден занимал кресло до тех пор, пока присягу не примет новый глава США.

«Главная проблема — это сделать так, чтобы Байден не решил немедленно отречься от должности и передать ее вице-президенту Камале Харрис», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин рассказал, что глава Белого дома согласился выйти из гонки.