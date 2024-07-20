Фитнес-тренер объяснил дряблость внутренней поверхности бедра

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, почему у людей часто бывает дряблой внутренняя поверхность бедра. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, это связано с длительным сидением, когда колени сведены вместе. «Стопы стоят шире колен, приводящие мышцы постепенно укорачиваются. Это создает дряблость верхних тканей», — объяснил специалист.

Соломин добавил, что на состояние внутренней поверхности бедра влияет работа мышц живота. «Вываленный низ живота, сутулость, впалая грудная клетка говорят о том, что на этой линии есть проблемы. И это не менее частая причина дряблости внутренней поверхности бедра», — заявил тренер.

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