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05:07, 20 июля 2024Силовые структуры

Из МЧС уволился статс-секретарь

ТАСС: статс-секретарь — замминистра Серко уволился из МЧС России

Статс-секретарь — замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Алексей Серко уволился из МЧС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Серко, который курировал в министерстве законотворческую деятельность, взаимодействие с органами власти, Госдумой и Советом Федерации, подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию.

Серко был назначен на должность статс-секретаря — замминистра летом 2018 года. Источник агентства не уточнил, кто может занять эту должность после него.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, с тех пор этот пост остается вакантным, как и две должности замглавы ведомства.

С сентября 2021 года Чуприян занимал должность врио главы МЧС. Он стал временно исполняющим обязанности министра после Евгения Зиничева. В мае 2022 года ведомство возглавил Александр Куренков.

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      Марина Совина
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