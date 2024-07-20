Из МЧС уволился статс-секретарь

ТАСС: статс-секретарь — замминистра Серко уволился из МЧС России

Статс-секретарь — замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Алексей Серко уволился из МЧС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Серко, который курировал в министерстве законотворческую деятельность, взаимодействие с органами власти, Госдумой и Советом Федерации, подал рапорт об уходе из МЧС по собственному желанию.

Серко был назначен на должность статс-секретаря — замминистра летом 2018 года. Источник агентства не уточнил, кто может занять эту должность после него.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна, с тех пор этот пост остается вакантным, как и две должности замглавы ведомства.

С сентября 2021 года Чуприян занимал должность врио главы МЧС. Он стал временно исполняющим обязанности министра после Евгения Зиничева. В мае 2022 года ведомство возглавил Александр Куренков.