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17:56, 20 июля 2024Мир

Кампании Байдена предрекли проблемы из-за ухода крупного спонсора

Американист Дудаков: Байдену будет сложно вести кампанию без денег спонсоров

Фото: Susan Walsh / AP

Действующему президенту США Джо Байдену будет сложно вести предвыборную кампанию из-за ухода крупных спонсоров, считает политолог, американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек проблемы с финансированием для Демократической партии.

«Уже несколько крупных спонсоров Демократической партии призывают Джо Байдена уйти в отставку, как и около 30 конгрессменов в нижней палате и порядка десяти сенаторов. Другое дело, что не они принимают решения, а в итоге последнее слово остается за семейством Байденов, но эти ребята пока не стремятся уходить из президентской гонки. Они указывают на то, что у потенциальной сменщицы Байдена в лице Камалы Харрис рейтинги тоже довольно низкие, поэтому замена Байдена на Харрис будет сродни замене шила на мыло. Лучше для демократов не станет, не говоря уже о том, что там будет много проблем юридического характера», — объяснил он.

Байден пока не собирается сдавать назад, не торопится уходить в отставку, несмотря на то, что давление в последнее время усиливается, отметил специалист.

«Я думаю, здесь играет роль менталитет Байдена, он очень упрямый — когда на него оказывается давление, у него еще больше мотивации под это давление не подстраиваться, поэтому я допускаю, что он никуда с выборов может и не уйти», — добавил он.

То, что многие крупные спонсоры перестали жертвовать ему деньги, создает для его кампании проблему, учитывая, что вести ее без денег ему будет сложно. Но, как мы видим, Джо Байден уже активничает и пытается работать с теми донорами, которые пока еще поддерживают его

Малек Дудаковамериканист

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии, миллиардер Майкл Мориц призвал Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, передает The New York Times. Он также пообещал приостановить пожертвования не только на кампанию Байдена, но и Демократической партии в целом.

После теледебатов с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом многие американские общественные деятели, политики, бизнесмены и СМИ призвали действующего лидера отказаться от участия в выборах. Встреча, как считается, стала провальной для главы государства, который выглядел очень растерянным и неуверенно держался.

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