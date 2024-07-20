«Локомотив» обыграл дебютанта РПЛ в матче первого тура

«Локомотив» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:2 в матче первого тура РПЛ

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл тольяттинский «Акрон» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

«Акрон» — дебютант РПЛ. В прошлом сезоне тольяттинская команда выступала в Первом дивизионе и завоевала путевку в элиту в стыковых матчах.

В следующем туре «Локомотив» 27 июля на выезде сыграет с московским «Динамо». «Акрон» в тот же день на выезде встретится с воронежским «Факелом».