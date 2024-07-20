Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
3:2
Завершен
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Крылья Советов
Сегодня
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
16:58, 20 июля 2024Спорт

«Локомотив» обыграл дебютанта РПЛ в матче первого тура

«Локомотив» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:2 в матче первого тура РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл тольяттинский «Акрон» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

«Акрон» — дебютант РПЛ. В прошлом сезоне тольяттинская команда выступала в Первом дивизионе и завоевала путевку в элиту в стыковых матчах.

В следующем туре «Локомотив» 27 июля на выезде сыграет с московским «Динамо». «Акрон» в тот же день на выезде встретится с воронежским «Факелом».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора

      В Белоруссии предложили дать Лукашенко звание героя страны

      Посол в США рассказал о масштабах шпиономании в стране

      Названы страны-производители сбитых на купянском участке фронта украинских БПЛА

      Российские войска уничтожили две пусковые установки и станцию ЗРК Patriot

      Стало известно о слежке за Фарион в течение нескольких недель перед нападением

      Украину обвинили в шантаже одной страны НАТО

      72-летний пенсионер расправился с напавшим на него медведем

      У Малышевой нашли роскошный особняк в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше