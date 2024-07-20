ТАСС: актриса Мария Аронова опровергла информацию о своей госпитализации

Актриса московского Театра имени Вахтангова Мария Аронова опровергла появившуюся ранее информацию о своем пребывании в Боткинской больнице. Об этом сообщает ТАСС.

«Я здорова, в отпуске со своей семьей и в прекрасном состоянии», — заявила Народная артистка России в беседе с информационным агентством.

Кроме того, Аронова назвала «безобразием» распространяемые сообщения о ее болезнях. «Мне надо в суд подавать на тех, кто опубликовал эту информацию», — добавила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актриса якобы находится в Боткинской больнице. По информации канала, у нее случилось обострение остеохондроза.