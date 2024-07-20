На Украине призвали Сырского ответить за потери в Крынках

Соскин призвал Сырского и генералов ВСУ ответить за высокие потери в Крынках

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский и другие генералы должны ответить за большие потери в Крынках. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Соскин назвал случившееся трагическим событием и преступлением. По его мнению, подобные случаи следует рассматривать в Верховном совете.

«Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский (экс-главком ВСУ Валерий Сырский — прим. «Ленты.ру»), Залужный. Они должны за это ответить», — призвал он.

Соскин также напомнил, что ВСУ понесли высокие потери в Урожайном, Работино, Авдеевке, Часовом Яре и Артемовске. «Так надо ж отвечать за это», — заключил он.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции заявило, что за полгода в районе Крынок пропали без вести 788 солдат ВСУ. Там также отметили, что число погибших военных, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.