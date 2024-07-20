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07:21, 20 июля 2024Мир

На Западе рассказали о возможном ответе России на решение США по ракетам

Reuters: РФ ответит на размещение американских ракет развертыванием своих

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия в ответ на размещение ракет США в ФРГ может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на континентальную часть Штатов. На это указал аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters.

«С точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, где размещены российские стратегические бомбардировщики», — подчеркнул он.

Как отметил Кюн, РФ может ответить на размещение американских ракет развертыванием новых боеголовок, нацеленных на территорию США. При этом появление американских вооружений на территории Германии не дает Вашингтону никаких стратегических преимуществ, уточнил эксперт.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в ФРГ станет ответом на развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде и Калининградской области. При этом он отметил, что окончательное место их размещения на данный момент не определено.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва может развернуть системы ядерного оснащения в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

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      Марина Совина
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