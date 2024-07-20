На Западе сообщили о тревожном сигнале для Украины

Conversation: сокращение помощи от Германии стало тревожным сигналом для Украины

Сокращение военной помощи от Германии является тревожным сигналом для Украины о настроениях ключевых европейских союзников. Об этом сообщает Conversation.

В статье говорится, что в результате вероятного сокращения военной помощи украинской стороне со стороны Германии и победы Дональда Трампа на выборах президента США украинский лидер Владимир Зеленский начал понимать, какое послание ему отправили. «Теперь он осознает, что время переговоров с Россией, возможно, приближается», — пишет автор.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины. Он указал, что имеется общая договоренность, которая не предусматривает подобные действия. Кроме того, Вашингтон также занимает в этом вопросе четкую позицию, добавил политик.