Названа дата проведения первого заседания Совфеда в осенней сессии

Первое заседание Совфеда в осенней сессии состоится 25 сентября

Первое осеннее пленарное заседание Совета Федерации состоится 25 сентября. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с ТАСС.

Отмечается, что накануне заседания в верхней палате соберется Совет палаты и пройдут заседания комитетов. 2 августа сенаторы соберутся на завершающее весеннюю сессию пленарное заседание.

Как рассказал Тимченко, Дума приступает к работе 16 сентября, пленарные заседания, предварительно, запланированы на 17, 18, 19 сентября.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1 процента от ВВП.