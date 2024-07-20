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07:18, 20 июля 2024Россия

Названа дата проведения первого заседания Совфеда в осенней сессии

Первое заседание Совфеда в осенней сессии состоится 25 сентября

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первое осеннее пленарное заседание Совета Федерации состоится 25 сентября. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с ТАСС.

Отмечается, что накануне заседания в верхней палате соберется Совет палаты и пройдут заседания комитетов. 2 августа сенаторы соберутся на завершающее весеннюю сессию пленарное заседание.

Как рассказал Тимченко, Дума приступает к работе 16 сентября, пленарные заседания, предварительно, запланированы на 17, 18, 19 сентября.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1 процента от ВВП.

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      Юлия Мискевич
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