Овечкин приехал на «ЦСКА Арену» для участия в Матче звезд НХЛ и КХЛ

Александр Овечкин приехал на «ЦСКА Арену» для участия в Матче звезд НХЛ и КХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин приехал на московскую «ЦСКА Арену» для участия в Матче российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ролик с прибытием нападающего опубликован в Telegram-канале события.

Россиянин принес с собой несколько клюшек и поприветствовал присутствующих в раздевалке. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

В игре помимо Овечкина примут участие Александр Радулов, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и другие именитые хоккеисты. Основная часть средств, вырученных с мероприятия, пойдет на благотворительность.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли — 2018. В составе сборной России он трижды побеждал на чемпионате мира.