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12:50, 20 июля 2024Россия

Португальский беспилотник сбили на купянском участке фронта

Расчет ПВО «Тор-М2» сбил на купянском участке фронта португальский беспилотник

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Расчет сил противовоздушной обороны (ПВО) «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» сбил на купянском участке фронта португальский беспилотник (БПЛА) Tekever AR5. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это был португальский беспилотный летательный аппарат самолетного типа Tekever AR5, летел он на дальности 12 километров по высоте 1,6 тысячи метров», — рассказал начальник расчета с позывным Паук.

Он продемонстрировал обломки дрона. Уточняется, что поставки этой модели БПЛА Вооруженным силам Украины (ВСУ) анонсировали еще в прошлом году.

Ранее стало известно о попытках ВСУ использовать метеозонды в качестве ложных целей для российских ПВО на Купянском направлении. Однако эти помехи не являются достаточно эффективными, потому что российские военные научились их распознавать.

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      Виктория Кондратьева
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