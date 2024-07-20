Посол России в США назвал вину Гершковича доказанной

Посол РФ в США Антонов: вина журналиста Гершковича в шпионаже доказана

Вина приговоренного к 16 годам заключения по делу о шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвона Гершковича доказана, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства России в США.

Так Антонов ответил просьбу журналиста прокомментировать заявления американских официальных лиц в сфабрикованности дела против сотрудника WSJ. «Гершкович осужден не за журналистику, а шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса», — сказал российский посол.

Он добавил, что Россия не в первый раз сталкивается с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. Заявления о том, что Россия «устроила "охоту" за американцами не выдерживают критики», сообщил Антонов.

19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвона Гершковича к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.