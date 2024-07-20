Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 20 июля 2024Мир

Посол России в США назвал вину Гершковича доказанной

Посол РФ в США Антонов: вина журналиста Гершковича в шпионаже доказана

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вина приговоренного к 16 годам заключения по делу о шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвона Гершковича доказана, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства России в США.

Так Антонов ответил просьбу журналиста прокомментировать заявления американских официальных лиц в сфабрикованности дела против сотрудника WSJ. «Гершкович осужден не за журналистику, а шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса», — сказал российский посол.

Он добавил, что Россия не в первый раз сталкивается с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. Заявления о том, что Россия «устроила "охоту" за американцами не выдерживают критики», сообщил Антонов.

19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвона Гершковича к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Китай держал в плену тысячи советских граждан. Как на это отреагировал Сталин?

      В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

      Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

      Роспотребнадзор высказался о случаях заболевания листериозом в России

      Жители еще одного российского города перекрыли улицу из-за отключения света

      Посол России в США назвал вину Гершковича доказанной

      Назван срок начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в прозрачном платье

      Военкомы сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше