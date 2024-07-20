Пожар в крупном ТЦ в центре Санкт-Петербурга потушили

Пожар в ТРЦ «Галерея» в центре Санкт-Петербурга потушили

В центре Санкт-Петербурга удалось потушить пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерея». Об этом сообщает местное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Возгорание было ликвидировано около 16:48, спустя примерно час после начала пожара. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Пожар произошел днем в субботу, 20 июля. Его причиной стало возгорание вентиляционной вытяжки. В тушении огня было задействовано около 20 пожарных и несколько единиц техники. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Ранее в Карадагском заповеднике произошел пожар из-за возгорания сухой травы. Огонь появился из-за действий крымчанина, работавшего на стройке в Коктебеле. Мужчина резал металл болгаркой, трава загорелась из-за разлетевшихся искр.