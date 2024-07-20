Рекордный прирост выдачи ипотеки в России объяснили

Рекордный прирост выдачи ипотеки в России связан с завершением программы льготной ипотеки, объяснил ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. О причинах скачка он высказался в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Центробанк сообщил, что прирост ипотеки ускорился с 1,7 процента в мае до 3,1 процента в июне. Таким образом, общая выдача кредитов выросла на 44 процента, а выдача льготной ипотеки — на 59 процентов.
«Такой рост продаж обусловлен, в первую очередь, завершением программы льготной ипотеки. У клиентов, которые получили одобрение, условно, в мае, в июне и у которых решение должно было действовать до июля, до августа, у них все это обрубалось 30 июня, со сроком завершения льготных программ. Соответственно, люди пытались успеть забежать в последний вагон, потому что было очевидно, что классическую льготную ипотеку по ставке 8 процентов не продлят, и все пытались ускориться, чтобы успеть купить желанную квартиру», — пояснил эксперт.
Основная доля сделок была с использованием льготной ипотеки, и, получается, что прирост выдачи льготной ипотеки на 60 процентов увеличил общий прирост на очень значительную сумму
До этого стало известно, что российские банки приступили к повышению ставок для россиян с «лишней» льготной ипотекой. Иными словами, для тех, кто обзавелся больше чем одним займом по субсидируемой ставке.
Осенью россияне могут столкнуться с тем, что ставка по обычной ипотеке дорастет до 24 процентов годовых.