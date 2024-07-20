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07:30, 20 июля 2024Экономика

Рекордный прирост выдачи ипотеки в России объяснили

Брокер Чурилов объяснил рост выдачи ипотеки завершением льготной программы
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рекордный прирост выдачи ипотеки в России связан с завершением программы льготной ипотеки, объяснил ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. О причинах скачка он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Центробанк сообщил, что прирост ипотеки ускорился с 1,7 процента в мае до 3,1 процента в июне. Таким образом, общая выдача кредитов выросла на 44 процента, а выдача льготной ипотеки — на 59 процентов.

«Такой рост продаж обусловлен, в первую очередь, завершением программы льготной ипотеки. У клиентов, которые получили одобрение, условно, в мае, в июне и у которых решение должно было действовать до июля, до августа, у них все это обрубалось 30 июня, со сроком завершения льготных программ. Соответственно, люди пытались успеть забежать в последний вагон, потому что было очевидно, что классическую льготную ипотеку по ставке 8 процентов не продлят, и все пытались ускориться, чтобы успеть купить желанную квартиру», — пояснил эксперт.

Основная доля сделок была с использованием льготной ипотеки, и, получается, что прирост выдачи льготной ипотеки на 60 процентов увеличил общий прирост на очень значительную сумму

Максим Чуриловипотечный брокер

До этого стало известно, что российские банки приступили к повышению ставок для россиян с «лишней» льготной ипотекой. Иными словами, для тех, кто обзавелся больше чем одним займом по субсидируемой ставке.

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      Екатерина Смирная
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