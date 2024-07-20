Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
3:2
Завершен
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Крылья Советов
0:3
2-й тайм
live
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
18:51, 20 июля 2024Спорт

Раскрыт секрет отжиманий Майка Тайсона

Фото: JC Olivera / Getty Images

Фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл секрет отжиманий бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев заявил, что в этом упражнении задействованы грудные мышцы, трицепс, передняя головка дельтовидных мышц, пресс, а также мышцы ног. Отжимания помогают развить силу удара, улучшить координацию движений, сохранить здоровье, а также укрепит суставы.

Для выполнения упражнения нужно принять упор лежа, расположив руки на ширине плеч. На вдохе необходимо медленно и плавно опустить корпус тела вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Далее следует зафиксироваться в нижнем положении на одну секунду, а на выдохе вытолкнуть себя вверх, выпрямляя руки в локтях. В конце нужно плавно подать таз назад и опуститься ягодицами на пятки, чтобы занять «позу ребенка» из йоги.

Тайсон завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел 6 поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Китай держал в плену тысячи советских граждан. Как на это отреагировал Сталин?

      В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

      Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

      Роспотребнадзор высказался о случаях заболевания листериозом в России

      Жители еще одного российского города перекрыли улицу из-за отключения света

      Посол России в США назвал вину Гершковича доказанной

      Назван срок начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в прозрачном платье

      Военкомы сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше