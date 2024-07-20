Раскрыт секрет отжиманий Майка Тайсона

Фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл секрет отжиманий бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев заявил, что в этом упражнении задействованы грудные мышцы, трицепс, передняя головка дельтовидных мышц, пресс, а также мышцы ног. Отжимания помогают развить силу удара, улучшить координацию движений, сохранить здоровье, а также укрепит суставы.

Для выполнения упражнения нужно принять упор лежа, расположив руки на ширине плеч. На вдохе необходимо медленно и плавно опустить корпус тела вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Далее следует зафиксироваться в нижнем положении на одну секунду, а на выдохе вытолкнуть себя вверх, выпрямляя руки в локтях. В конце нужно плавно подать таз назад и опуститься ягодицами на пятки, чтобы занять «позу ребенка» из йоги.

Тайсон завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел 6 поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.