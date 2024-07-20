Стало известно о недовольстве ближнего круга Байдена из-за действий демократов

Politico: ближний круг Байдена разозлили действия демократов против президента

Ближний круг президента США Джо Байдена разозлился из-за действий высокопоставленных членов Демократической партии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что демократы координируют свои действия, чтобы вытеснить действующего главу Белого дома из предвыборной гонки. Некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход американского лидера в отставку, пишет автор. Также, по данный издания, ожидается, что в ближайшие дни еще больше законодателей-демократов публично выскажут свои опасения.

Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом. При этом издание Politico сообщило, что члены Демократической партии считают, что политик заболел в самое неподходящее время. Источник в партии подчеркнул, что заболевание американского лидера напоминает всем, сколько ему лет.