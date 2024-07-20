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09:52, 20 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении энергетического объекта на севере Украины

В Сумской области сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

Фото: Leah Millis / Reuters

В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

По данным источника, речь идет об объекте в городе Конотопе. «Спасатели ликвидируют последствия», — сообщили в местной администрации.

Ранее сообщалось, что Украина испытывает проблемы из-за разрушения энергетической инфраструктуры. По словам западных журналистов, это негативно влияет на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация, по прогнозам, станет более критической, особенно к зиме.

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      Маргарита Миронова
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