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08:54, 20 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о проблемах на Украине из-за разрушенной инфраструктуры

BZ: Украина испытывает проблемы из-за разрушения энергетической инфраструктуры
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина испытывает серьезные проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры. Ситуация представляет собой «огромную нагрузку для населения», пишет издание Berliner Zeitung.

«Разрушение электроэнергетической инфраструктуры оказывает влияние на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация станет более критической, особенно к зиме», — рассказал автор статьи.

Также журналист указал, что Запад не оказывает Киеву достаточной и эффективной поддержки. В этой ситуации Украина «движется к навязанному миру и концу своей свободы».

Ранее сообщалось, что расходы государственного бюджета Украины за первое полугодие 2024 года на защиту энергетической инфраструктуры страны недовыполнены на 21 процент. Проблемы в сохранении энергоинфраструктуры признали в Верховной Раде.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко призвал власти Украины честно рассказать о дефиците электричества в стране. По его словам, Украина будет испытывать проблемы в сфере энергетики в течение ближайших десятилетий.

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      Марина Совина
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