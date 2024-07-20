На Западе рассказали о проблемах на Украине из-за разрушенной инфраструктуры

BZ: Украина испытывает проблемы из-за разрушения энергетической инфраструктуры

Украина испытывает серьезные проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры. Ситуация представляет собой «огромную нагрузку для населения», пишет издание Berliner Zeitung.

«Разрушение электроэнергетической инфраструктуры оказывает влияние на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация станет более критической, особенно к зиме», — рассказал автор статьи.

Также журналист указал, что Запад не оказывает Киеву достаточной и эффективной поддержки. В этой ситуации Украина «движется к навязанному миру и концу своей свободы».

Ранее сообщалось, что расходы государственного бюджета Украины за первое полугодие 2024 года на защиту энергетической инфраструктуры страны недовыполнены на 21 процент. Проблемы в сохранении энергоинфраструктуры признали в Верховной Раде.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко призвал власти Украины честно рассказать о дефиците электричества в стране. По его словам, Украина будет испытывать проблемы в сфере энергетики в течение ближайших десятилетий.