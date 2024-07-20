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06:49, 20 июля 2024Россия

В Алуште полностью наладили электроснабжение

В Алуште завершили аварийные работы по восстановлению электроснабжения

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в крымской Алуште завершили. Об этом сообщил генеральный директор Максим Шклярский в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».

По словам гендиректора компании, потребители подключены в полном объеме.

Во вторник, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.

На этом фоне ввели временные ограничения в энергосистеме региона — потребление энергии снизили на 1,5 гигаватта.

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      Юлия Мискевич
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