В Алуште полностью наладили электроснабжение

В Алуште завершили аварийные работы по восстановлению электроснабжения

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в крымской Алуште завершили. Об этом сообщил генеральный директор Максим Шклярский в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».

По словам гендиректора компании, потребители подключены в полном объеме.

Во вторник, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.

На этом фоне ввели временные ограничения в энергосистеме региона — потребление энергии снизили на 1,5 гигаватта.