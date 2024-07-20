Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 20 июля 2024Россия

В Белгородской области при атаках украинской армии пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область за сутки. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день у нас пострадали шесть мирных жителей. Пять человек — из Шебекина. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает», — уточнил он.

Гладков также рассказал, что планирует посетить больницу, где находятся пострадавшие, в субботу, 20 июля.

Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали Луганск, предположительно, ракетами ATACMS. Как отмечалось, всего было использовано три ракеты.

Ранее после массированной атаки ВСУ рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения ЛНР, в результате произошедшего пострадали 22 человека.

Ранее на этой неделе сообщалось, что школьница получила ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Брянскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США вслед за Канадой произошла вспышка опасного и редкого заболевания. Ранее в Москве от него умер мужчина

      На Западе сообщили о тревожном сигнале для Украины

      Раскрыто условие начала реальных переговоров по Украине

      Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков

      В Белгородской области при атаках украинской армии пострадали шесть человек

      Мемуары Бритни Спирс издадут в России

      Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для его избирательной кампании

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком обтягивающем топе

      ПВО сбила 27 БПЛА в двух российских регионах

      Военный рассказал о готовности летного состава Су-35С к борьбе с истребителями F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше