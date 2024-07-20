В Белгородской области при атаках украинской армии пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область за сутки. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день у нас пострадали шесть мирных жителей. Пять человек — из Шебекина. Два человека находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает», — уточнил он.

Гладков также рассказал, что планирует посетить больницу, где находятся пострадавшие, в субботу, 20 июля.

Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали Луганск, предположительно, ракетами ATACMS. Как отмечалось, всего было использовано три ракеты.

Ранее после массированной атаки ВСУ рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения ЛНР, в результате произошедшего пострадали 22 человека.

Ранее на этой неделе сообщалось, что школьница получила ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Брянскую область.