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20:59, 20 июля 2024Мир

В Польше заявили о гибели воевавшего на стороне Украины поляка

PAP: погиб гражданин Польши Сенкала, воевавший в составе ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданин Польши Томаш Сенкала погиб. Об этом сообщило польское агентство PAP.

По данным СМИ, Сенкала погиб 13 июля во время боев в поселке Диброва Кременского района. Он присоединился к Международному легиону Войск территориальной обороны Украины в сентябре 2023 года. Церемония прощания с поляком состоялась 20 июля в Киеве, ее посетил польский консул. Погибшего похоронят в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

Ранее стало известно, что Польша не собирается передавать Украине истребители F-16. В министерстве национальной обороны республики заявили, что речь идет только о сопровождении поставок от других союзников.

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      Александра Качан
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