Врач Байдена рассказал о его проблемах со здоровьем из-за коронавируса

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о проблемах со здоровьем главы государства, вызванных коронавирусом. Исходя из его заключения, американский лидер продолжает страдать от кашля, сообщает РИА Новости.
«Он по-прежнему испытывает слабый сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться», — сказано в письме медика, которое опубликовал Белый дом.
При этом О'Коннор подчеркнул, что пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода Байдена в норме, а его легкие чисты.
Ранее глава комитета по надзору Палаты представителей Соединенных Штатов Джеймс Комер предложил врачу Байдена явиться в Конгресс для дачи показаний о практике медосвидетельствований главы страны.