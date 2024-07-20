Врач Байдена рассказал о его проблемах со здоровьем из-за коронавируса

Врач О'Коннор: Байден страдает от кашля и хрипоты, вызванных коронавирусом

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о проблемах со здоровьем главы государства, вызванных коронавирусом. Исходя из его заключения, американский лидер продолжает страдать от кашля, сообщает РИА Новости.

«Он по-прежнему испытывает слабый сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться», — сказано в письме медика, которое опубликовал Белый дом.

При этом О'Коннор подчеркнул, что пульс, кровяное давление, температура и уровень сатурации кислорода Байдена в норме, а его легкие чисты.

Ранее глава комитета по надзору Палаты представителей Соединенных Штатов Джеймс Комер предложил врачу Байдена явиться в Конгресс для дачи показаний о практике медосвидетельствований главы страны.