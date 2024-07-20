Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 20 июля 2024Экономика

Жительница аварийного дома решила переехать в мэрию

Жительница Свердловской области решила переехать в мэрию из аварийного жилья

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Жительница поселка Таватуй в Невьянском городском округе Свердловской области решила переехала в здание мэрии из аварийного жилья после того, как ей не дали новую квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам 65-летней россиянки, ее обещают переселить уже несколько лет, однако сроки сдачи объекта постоянно сдвигают. Она приехала в местную мэрию и заявила, что поселится там, если в ближайшее время власти не предоставят ей безопасное жилье взамен квартиры в аварийном доме. Женщина привезла с собой вещи первой необходимости: тапочки, мочалку и полотенце.

Через час россиянку принял заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом Александр Сурков. Он пообещал, что новая квартира будет готова к заселению ближе к зиме.

По данным канала, дом не успевают достроить из-за проблем с газификацией. Сейчас вопрос решили, и чиновники примут дом в ближайшие дни. Неизвестно, почему собственница получит ключ только к концу года.

Ранее семья из Феодосии пожаловалась на четыре года жизни в доме без воды и канализации.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Он может обречь страну на темные времена». Главный спонсор отказался поддерживать Байдена и призвал его выйти из гонки

      Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

      По делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре арестовали еще двоих фигурантов

      Бывший муж Хайди Клум тайно женился на российской модели

      Жительница аварийного дома решила переехать в мэрию

      В Германии заявили о развале украинского фронта в Донбассе

      Появились кадры начала конфликта перед избиением экс-гендиректора сети фитнес-клубов

      Во Франции заявили о восторге украинцев из-за Трампа

      Американский генерал оценил обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

      В офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше