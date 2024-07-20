Жительница аварийного дома решила переехать в мэрию

Жительница Свердловской области решила переехать в мэрию из аварийного жилья

Жительница поселка Таватуй в Невьянском городском округе Свердловской области решила переехала в здание мэрии из аварийного жилья после того, как ей не дали новую квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам 65-летней россиянки, ее обещают переселить уже несколько лет, однако сроки сдачи объекта постоянно сдвигают. Она приехала в местную мэрию и заявила, что поселится там, если в ближайшее время власти не предоставят ей безопасное жилье взамен квартиры в аварийном доме. Женщина привезла с собой вещи первой необходимости: тапочки, мочалку и полотенце.

Через час россиянку принял заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом Александр Сурков. Он пообещал, что новая квартира будет готова к заселению ближе к зиме.

По данным канала, дом не успевают достроить из-за проблем с газификацией. Сейчас вопрос решили, и чиновники примут дом в ближайшие дни. Неизвестно, почему собственница получит ключ только к концу года.

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