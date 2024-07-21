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14:51, 21 июля 2024Бывший СССР

Трос аттракциона в Киеве оторвался и выбросил человека в реку

В Киеве оборвался трос канатной дороги через Днепр, человек упал в реку

Фото: РИА Новости

В Киеве оборвался трос канатной дороги через Днепр. Один человек упал в реку, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах с места происшествия, которые сняли жители города, видно, что трос от зиплайна оказался в воде — его пытались вытащить несколько мужчин. Катавшегося на аттракционе человека выбросило в реку. Сейчас его поиском занимаются водолазы.

Речь идет о зиплайне длиной около 600 метров, который идет параллельно пешеходному мосту и соединяет Труханов остров со смотровой площадкой под аркой Дружбы народов. По канатной дороге можно было преодолеть расстояние между двумя берегами Днепра менее чем за одну минуту.

Ранее в дагестанском селе Куруш рухнул аттракцион с детьми. В результате случившегося никто из несовершеннолетних не получил травм. Сотрудники дагестанской прокуратуры проверят соблюдение требований правил безопасности.

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      Анна Аверьянова
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