Трос аттракциона в Киеве оторвался и выбросил человека в реку

В Киеве оборвался трос канатной дороги через Днепр, человек упал в реку

В Киеве оборвался трос канатной дороги через Днепр. Один человек упал в реку, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах с места происшествия, которые сняли жители города, видно, что трос от зиплайна оказался в воде — его пытались вытащить несколько мужчин. Катавшегося на аттракционе человека выбросило в реку. Сейчас его поиском занимаются водолазы.

Речь идет о зиплайне длиной около 600 метров, который идет параллельно пешеходному мосту и соединяет Труханов остров со смотровой площадкой под аркой Дружбы народов. По канатной дороге можно было преодолеть расстояние между двумя берегами Днепра менее чем за одну минуту.

Ранее в дагестанском селе Куруш рухнул аттракцион с детьми. В результате случившегося никто из несовершеннолетних не получил травм. Сотрудники дагестанской прокуратуры проверят соблюдение требований правил безопасности.