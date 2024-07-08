В селе Дагестана рухнул аттракцион с детьми

В дагестанском селе Куруш во время катания детей рухнул аттракцион

В дагестанском селе Куруш во время катания детей рухнул аттракцион. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве разъяснили, что все произошло накануне. В результате случившегося никто из несовершеннолетних не получил травм. Сотрудники дагестанской прокуратуры проверят соблюдение требований правил безопасности.

До этого сообщалось, что в Нальчике посетителей аттракциона эвакуировали с 12-метровой высоты.

Еще раньше в Ленинградской области шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели. На детской площадке «Парк Поколений» 12-летний мальчик поместил палец руки между подвижным и неподвижным элементом карусели, получив неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца, разъяснили следователи.