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11:26, 8 июля 2024Россия

В селе Дагестана рухнул аттракцион с детьми

В дагестанском селе Куруш во время катания детей рухнул аттракцион

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В дагестанском селе Куруш во время катания детей рухнул аттракцион. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве разъяснили, что все произошло накануне. В результате случившегося никто из несовершеннолетних не получил травм. Сотрудники дагестанской прокуратуры проверят соблюдение требований правил безопасности.

До этого сообщалось, что в Нальчике посетителей аттракциона эвакуировали с 12-метровой высоты.

Еще раньше в Ленинградской области шестикласснику оторвало часть пальца во время катания на карусели. На детской площадке «Парк Поколений» 12-летний мальчик поместил палец руки между подвижным и неподвижным элементом карусели, получив неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца, разъяснили следователи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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